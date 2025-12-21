ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

ДТЭК, "Завертайло" и Honey установили "Елку Света" в центре Киева

Киев, Воскресенье 21 декабря 2025 10:56
UA EN RU
ДТЭК, "Завертайло" и Honey установили "Елку Света" в центре Киева Фото: в центре Киева появилась "Елка Света" 19 декабря (instagram.com/zavertailo.kyiv)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК вместе с пекарней "Завертайло" и кондитерской Honey установили арт-объект "Елка Света" из формы энергетиков о настоящей цене света в центре Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Завертайло" в Instagram.

Так, 19 декабря рядом с пекарней "Завертайло" возле Софии Киевской в центре Киева установили "Елку Света".

"Она собрана из элементов формы энергетиков, знакомой каждому украинцу по фото восстановления сетей. Данный художественный проект был инициирован командой "Завертайло" и Honey и реализован совместно с ДТЭК", - говорится в заявлении.

Отмечается, что проект посвящен всем украинским энергетикам, которые четвертый год подряд восстанавливают электроснабжение после российских атак. Арт-объект будет открыт для посетителей в течение зимних праздников по адресу: Киев, ул. Владимирская, 24А.

"Елка Света" также благодарит всех, кто поддерживает страну в темные времена: военных, медиков, учителей, коммунальщиков, фермеров, спасателей, предпринимателей - всех, кто дает хлеб, тепло, опору и помогает держать внешний и внутренний свет", - отметили в сообщении.

Ранее в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова, которая была разрушена российскими атаками, прозвучал рождественский "Щедрик".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Бизнес Киев
Новости
Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ