ДТЕК Ахметова збудував найбільший в країні павербанк на 200 МВт

Четвер 11 вересня 2025 13:12
ДТЕК Ахметова збудував найбільший в країні павербанк на 200 МВт Фото: ДТЕК Ахметова збудував павербанк на 200 МВт (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

Група ДТЕК Ріната Ахметова ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомляє ДТЕК, до мережі підключено 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

Загалом система зможе зберігати 400 МВт-год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

Робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації.

Будівництво об’єктів тривало пів року – з березня по серпень 2025, що значно швидше за стандартні терміни реалізації таких проектів. Це було обумовлено необхідністю завершити всі роботи до початку осінньо-зимового періоду.

Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили 125 млн євро.

"Це історичний крок для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед. Ми реалізували його разом із Fluence – світовим лідером у сфері зберігання енергії. У співпраці з американськими партнерами ми інтегруємо найсучасніші технології, щоб зробити енергосистему України надійнішою та стійкішою", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Системи зберігання підвищать стабільність та надійність енергосистеми. Вони сприятимуть розвитку "зеленої" енергетики та децентралізації енергосистеми України.

"В умовах масованих атак на українську енергосистему, роль систем накопичення енергії стала такою ж фундаментальною, як і сама генерація. Вдячна Групі ДТЕК за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень", – сказала міністр енергетики Світлана Гринчук.

Постачальником обладнання виступила американська компанія Fluence, яка є одним з лідерів в даному сегменті ринку.

"Для нас честь співпрацювати з ДТЕК над цим знаковим проєктом зі зберігання енергії. Надзвичайна рішучість та ефективність, які продемонстрував ДТЕК у реалізації цього проєкту, справді надихають", – прокоментував генеральний директор Fluence Джуліан Небред.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання.

Раніше в ДТЕК заявляли, що компанія працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

