ДТЭК запустил установки хранения энергии перед отопительным сезоном: как оценила НКРЭКУ

Вторник 30 сентября 2025 17:39
ДТЭК запустил установки хранения энергии перед отопительным сезоном: как оценила НКРЭКУ Фото: НКРЭКУ оценила запуск установок хранения энергии ДТЭК (renewables.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), высоко оценила запуск компанией ДТЭК установок хранения энергии перед началом следующего отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как отметил председатель комиссии Юрий Власенко, установки хранения энергии - важный элемент современной энергетики, где доля электрической энергии, производимой из возобновляемых источников, растет.

"Такие установки должны обеспечить дополнительную устойчивость для нашей энергосистемы, особенно во время прохождения осенне-зимнего периода. Это также важная составляющая распределенной генерации. НКРЭКУ создала все необходимые регуляторные условия для развития систем хранения энергии. И мы рады, что именно ДТЭК ВИЭ стала той компанией, которая реализовала эти возможности", - подчеркнул Юрий Власенко.

Отмечается, что Власенко и члены комиссии Александр Формагей, Сергей Пушкарь, Руслан Слободян и Константин Ущаповский совершили рабочий визит на один из объектов крупнейшего в Украине комплекса установок хранения энергии, построенного ДТЭК.

В ходе визита они ознакомились с инновационной технологией, механизмами интеграции установок хранения энергии в энергосистему Украины, а также с возможностями применения системы для балансировки сети и повышения надежности энергоснабжения.

"Мы приветствуем внедрение современных европейских подходов в работе отрасли и готовы делиться практическим опытом внедрения новейших решений в сфере энергетики. Системы хранения энергии играют значительную роль в формировании современной, гибкой и устойчивой энергосистемы Украины", - отметил Александр Селищев, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.

В ДТЭК добавили, что с 1 октября 140 МВт мощности установок хранения энергии ДТЭК начнут предоставление вспомогательных услуг "Укрэнерго".

Системы хранения энергии ДТЭК

Напомним, 10 сентября ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию комплекс установок хранения энергии общей мощностью 200 МВт.

Компания подключила к энергосистеме 6 новых объектов разной мощности - от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях.

Как стало известно, ДТЭК и американская Fluence расширяют сотрудничество в сфере систем накопления энергии.

Ранее также сообщалось, что Минэнерго поблагодарило ДТЭК и Fluence за укрепление энергетической устойчивости Украины. В министерстве отметили реализацию проекта крупнейшего в стране комплекса систем хранения энергии мощностью 200 МВт.

