ДТЕК та американська Fluence розширюють співпрацю у сфері систем накопичення енергії

Понеділок 22 вересня 2025 16:01
ДТЕК та американська Fluence розширюють співпрацю у сфері систем накопичення енергії
Автор: Сергій Новіков

DRI, дочірня компанія ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики в ЄС, обрала американську Fluence Energy для постачання систем накопичення енергії (BESS) на проєкт Trzebinia потужністю 133 МВт у Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Введення в експлуатацію заплановане на 2027 рік. Реалізація цього проекту передбачає для України можливість використання зарезервованих потужностей у разі гострого дефіциту електроенергії.

Відтак проєкт має стратегічне значення не лише для Польщі, а й для енергетичної безпеки України та всієї Східної Європи.

Системи буде побудовано на основі платформи Fluence Smartstack, яка має вбудовані функції кіберзахисту.

На початку вересня ДТЕК та Fluence ї ввели в експлутацію 6 систем накопичення загальною потужністю 200 МВт в Україні, що має підвищити стійкість української енергосистеми в умовах воєнних ризиків.

"Ми впевнені, що цей проєкт суттєво посилить енергетичну незалежність Польщі, України та ЄС, а також стане важливим етапом розвитку портфеля ДТЕК у Східній Європі", – зазначив генеральний директор DRI Мурат Чинар.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України висловило подяку енергетичній компанії ДТЕК та американській Fluence Energy B.V. за реалізацію проєкту найбільшого в країні комплексу систем зберігання енергії потужністю 200 МВт.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ахметова збудував найбільший в країні павербанк на 200 МВт. До мережі підключено 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

