ДТЕК та американська Fluence розширюють співпрацю у сфері систем накопичення енергії

DRI, дочірня компанія ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики в ЄС, обрала американську Fluence Energy для постачання систем накопичення енергії (BESS) на проєкт Trzebinia потужністю 133 МВт у Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Введення в експлуатацію заплановане на 2027 рік. Реалізація цього проекту передбачає для України можливість використання зарезервованих потужностей у разі гострого дефіциту електроенергії.

Відтак проєкт має стратегічне значення не лише для Польщі, а й для енергетичної безпеки України та всієї Східної Європи.

Системи буде побудовано на основі платформи Fluence Smartstack, яка має вбудовані функції кіберзахисту.

На початку вересня ДТЕК та Fluence ї ввели в експлутацію 6 систем накопичення загальною потужністю 200 МВт в Україні, що має підвищити стійкість української енергосистеми в умовах воєнних ризиків.

"Ми впевнені, що цей проєкт суттєво посилить енергетичну незалежність Польщі, України та ЄС, а також стане важливим етапом розвитку портфеля ДТЕК у Східній Європі", – зазначив генеральний директор DRI Мурат Чинар.