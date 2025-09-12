ua en ru
Міненерго подякувало ДТЕК та Fluence за зміцнення енергетичної стійкості України

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 14:58
UA EN RU
Міненерго подякувало ДТЕК та Fluence за зміцнення енергетичної стійкості України Фото: міністерка енергетики Світлана Гринчук (mepr.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство енергетики подякувало енергетичній компанії ДТЕК та американській Fluence Energy B.V. за реалізацію проєкту найбільшого в країні комплексу систем зберігання енергії потужністю 200 МВт.

Як пише РБК-Україна, про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Вдячна Групі ДТЕК за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень", - сказала вона.

За її словами, введений комплекс має беззаперечне значення для енергетичної стійкості країни та забезпечує додаткові можливості балансування енергосистеми в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Загальна ємність системи складає 400 МВт·год, що дозволить забезпечити електроенергією близько 600 тис. домогосподарств упродовж двох годин. До складу комплексу входять шість об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях. Інвестиції в проєкт становили 125 млн євро.

Гринчук додала, що цей крок також сприятиме виконанню Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.

Як повідомлялось, енергетики компанії ДТЕК отримали нагороди від Міністерства енергетики України. Їх вони отримали за повернення світла у Херсоні.

Ще раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів.

ДТЕК Міненерго
