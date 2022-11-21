ДТЕК про відновлення енергосистеми після обстрілів: Потроху оговтуємося

Однак, за словами посадовця, ситуація залишається складною.

"Ми потроху оговтуємося і відновлюємо енергосистему після обстрілів. Сьогодні вихідний, споживання електроенергії менше на вихідних, тому ми обходимося лише плановими відключеннями", - розповів Сахарук.

Водночас він зазначив, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.

"Але може бути навпаки: коли потрібно менше розвантажити мережу, тривалість вимкнень може бути коротшою", - вказав виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук додав, що енергетики не можуть попередити населення про аварійні відключення, бо й самі не знають, коли ті будуть.

"На те вони і аварійні, що ми не знаємо, коли трапляться. Відбувається перевантаження мережі чи окремої ділянки мережі і тоді дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система", - пояснив посадовець.