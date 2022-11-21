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ДТЕК про відновлення енергосистеми після обстрілів: Потроху оговтуємося

Фото: Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук (пресслужба)
Автор: Олег Васьків

Фахівці продовжують поступово відновлювати енергетичну систему України, яка була суттєво пошкоджена внаслідок атак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Однак, за словами посадовця, ситуація залишається складною.

"Ми потроху оговтуємося і відновлюємо енергосистему після обстрілів. Сьогодні вихідний, споживання електроенергії менше на вихідних, тому ми обходимося лише плановими відключеннями", - розповів Сахарук.

Водночас він зазначив, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.

"Але може бути навпаки: коли потрібно менше розвантажити мережу, тривалість вимкнень може бути коротшою", - вказав виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук додав, що енергетики не можуть попередити населення про аварійні відключення, бо й самі не знають, коли ті будуть.

"На те вони і аварійні, що ми не знаємо, коли трапляться. Відбувається перевантаження мережі чи окремої ділянки мережі і тоді дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система", - пояснив посадовець.

Нагадаємо, 21 листопада в усіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 застосовуватимуться планові відключення світла.

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ДТЕКЕлектроенергіяВійна Росії проти України