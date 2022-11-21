ДТЭК о восстановлении энергосистемы после обстрелов: Понемногу приходим в себя

Однако, по словам чиновника, ситуация остается сложной.

"Мы понемногу приходим в себя и восстанавливаем энергосистему после обстрелов. Сегодня выходной, потребление электроэнергии меньше на выходных, поэтому мы обходимся только плановыми отключениями", - рассказал Сахарук.

В то же время он отметил, что в случае необходимости продолжительность отключений может быть больше 4 часов.

"Но может быть наоборот: когда нужно меньше разгрузить сеть, продолжительность отключений может быть короче", - указал исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук добавил, что энергетики не могут предупредить население об аварийных отключениях, потому что и сами не знают, когда те будут.

"На то они и аварийные, что мы не знаем, когда случатся. Происходит перегрузка сети или отдельного участка сети, и тогда дается команда выключить, чтобы не перегорела система", - пояснил чиновник.