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ДТЭК о восстановлении энергосистемы после обстрелов: Понемногу приходим в себя

Фото: Исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук (пресс-служба)
Автор: Олег Васкив

Специалисты продолжают постепенно восстанавливать энергетическую систему Украины, которая была существенно повреждена в результате атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

Однако, по словам чиновника, ситуация остается сложной.

"Мы понемногу приходим в себя и восстанавливаем энергосистему после обстрелов. Сегодня выходной, потребление электроэнергии меньше на выходных, поэтому мы обходимся только плановыми отключениями", - рассказал Сахарук.

В то же время он отметил, что в случае необходимости продолжительность отключений может быть больше 4 часов.

"Но может быть наоборот: когда нужно меньше разгрузить сеть, продолжительность отключений может быть короче", - указал исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук добавил, что энергетики не могут предупредить население об аварийных отключениях, потому что и сами не знают, когда те будут.

"На то они и аварийные, что мы не знаем, когда случатся. Происходит перегрузка сети или отдельного участка сети, и тогда дается команда выключить, чтобы не перегорела система", - пояснил чиновник.

Напомним, 21 ноября во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.

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ДТЭКЭлектроэнергияВойна России против Украины