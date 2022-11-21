ДТЕК про відновлення енергосистеми після обстрілів: Потроху оговтуємося
Фахівці продовжують поступово відновлювати енергетичну систему України, яка була суттєво пошкоджена внаслідок атак російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.
Однак, за словами посадовця, ситуація залишається складною.
"Ми потроху оговтуємося і відновлюємо енергосистему після обстрілів. Сьогодні вихідний, споживання електроенергії менше на вихідних, тому ми обходимося лише плановими відключеннями", - розповів Сахарук.
Водночас він зазначив, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.
"Але може бути навпаки: коли потрібно менше розвантажити мережу, тривалість вимкнень може бути коротшою", - вказав виконавчий директор ДТЕК.
Сахарук додав, що енергетики не можуть попередити населення про аварійні відключення, бо й самі не знають, коли ті будуть.
"На те вони і аварійні, що ми не знаємо, коли трапляться. Відбувається перевантаження мережі чи окремої ділянки мережі і тоді дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система", - пояснив посадовець.
Нагадаємо, 21 листопада в усіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 застосовуватимуться планові відключення світла.
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