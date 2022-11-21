ДТЭК о восстановлении энергосистемы после обстрелов: Понемногу приходим в себя
Специалисты продолжают постепенно восстанавливать энергетическую систему Украины, которая была существенно повреждена в результате атак российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.
Однако, по словам чиновника, ситуация остается сложной.
"Мы понемногу приходим в себя и восстанавливаем энергосистему после обстрелов. Сегодня выходной, потребление электроэнергии меньше на выходных, поэтому мы обходимся только плановыми отключениями", - рассказал Сахарук.
В то же время он отметил, что в случае необходимости продолжительность отключений может быть больше 4 часов.
"Но может быть наоборот: когда нужно меньше разгрузить сеть, продолжительность отключений может быть короче", - указал исполнительный директор ДТЭК.
Сахарук добавил, что энергетики не могут предупредить население об аварийных отключениях, потому что и сами не знают, когда те будут.
"На то они и аварийные, что мы не знаем, когда случатся. Происходит перегрузка сети или отдельного участка сети, и тогда дается команда выключить, чтобы не перегорела система", - пояснил чиновник.
Напомним, 21 ноября во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.