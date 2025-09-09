ДТЕК увійшов до переліку найкращих роботодавців для ветеранів

Зазначається, що команда підтримки ветеранів в ДТЕК складається з HR-спеціалістів, помічників ветеранів, юристів, медиків та спеціалістів із соціальної політики.

ДТЕК проводить аудити своїх підприємств та розробив інструкції з адаптації ветеранів.

У компанії також діє інститут наставництва, де за допомогою менторів ветерани швидше адаптуються до цивільного життя.