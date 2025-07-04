ДТЕК отримав відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів

Компанія ДТЕК отримала відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів. У рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Початково у рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній, а за звання лідера професії HR змагалися 75 професіоналів.

Ветеранська стратегія ДТЕК

Раніше повідомлялось, що в ДТЕК Ріната Ахметова створили окрему страхову програму для ветеранів "Ветеран+".

В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.

Додамо, що ще в минулому році ДТЕК переміг у номінації "Підтримка ветеранів" в рамках конкурсу соціальних проектів "Відповідальна країна". Зокрема, компанія ДТЕК впроваджує комплексний підхід до адаптації ветеранів при поверненні на робочі місця.

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