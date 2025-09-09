ДТЭК вошел в список лучших работодателей для ветеранов

Компания ДТЭК вошла в список лучших работодателей для ветеранов и ветеранок в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг, который составило издание Forbes Ukraine.
Отмечается, что команда поддержки ветеранов в ДТЭК состоит из HR-специалистов, помощников ветеранов, юристов, медиков и специалистов по социальной политике.
ДТЭК проводит аудиты своих предприятий и разработал инструкции по адаптации ветеранов.
В компании также действует институт наставничества, где с помощью менторов ветераны скорее адаптируются к гражданской жизни.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.
Также сообщалось, что угольные предприятия компании ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов. Из них 86 – впервые после службы, а более 40 – ветераны с инвалидностью.