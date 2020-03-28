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ДТЭК удастся договориться о реструктуризации, - эксперт

Новости » Энергетика     28.03.2020 - 19:41
ДТЭК удастся договориться о реструктуризации, - эксперт
Иллюстративное фото (dtek.com)

По мнению Фурсы, решение ДТЭК о приостановлении выплаты купона по еврооблигациям связано с тяжелой ситуацией на рынке

Компании ДТЭК удастся успешно договориться о реструктуризации выплат по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу. Об этом в комментариях журналистам заявил инвестаналитик Сергей Фурса, передает РБК-Украина.

"Думаю, что о чем-то договорятся (по реструктуризации, - ред.), безусловно", - сказал Фурса.

Инвестаналитик отметил, что попытка компаний договориться о реструктуризации долгов является обычной практикой в мировом бизнесе.

"Реструктуризация - это попытка договориться. Вы выходите с кредиторами и хотите договариваться", - объяснил Фурса.

По его мнению, решение ДТЭК о приостановлении выплаты купона по еврооблигациям связано с тяжелой ситуацией на рынке, которая изменилась не в пользу компании, в частности из-за возобновления импорта в Украину российской электроэнергии, поставляемой по демпинговым ценам.

"У ДТЭК действительно было тяжелое финансовое положение с ситуацией на рынке электроэнергии, в связи с тем, что был импорт с достаточно низкими тарифами в последнее время. Поэтому это результат их тяжелого финансового состояния в связи с тем, что условия на рынке сильно изменились, и изменились не в их сторону", - рассказал Фурса.

Напомним, ранее компания "ДТЭК-Энерго" сообщила, что в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса готовится к реструктуризации финансовых обязательств перед кредиторами и держателями облигаций.

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