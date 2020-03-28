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ДТЕК вдасться домовитися про реструктуризацію, - експерт

Новини » Енергетика     28.03.2020 - 19:41
ДТЕК вдасться домовитися про реструктуризацію, - експерт
Ілюстративне фото (dtek.com)

На думку Фурси, рішення ДТЕК про зупинення виплати купона за єврооблігаціями пов'язано з важкою ситуацією на ринку

Компанії ДТЕК вдасться успішно домовитися про реструктуризацію виплат за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу. Про це в коментарі журналістам заявив інвестаналітик Сергій Фурса, передає РБК-Україна.

"Думаю, що про щось домовляться (по реструктуризації, - ред.), безумовно", - сказав Фурса.

Інвестаналітик зазначив, що спроба компаній домовитися про реструктуризацію боргів є звичайною практикою у світовому бізнесі.

"Реструктуризація - це спроба домовитися. Ви виходите з кредиторами та хочете домовлятися", - пояснив Фурса.

На його думку, рішення ДТЕК про зупинення виплати купона за єврооблігаціями пов'язано з важкою ситуацією на ринку, що змінилася не на користь компанії, зокрема через відновлення імпорту в Україну російської електроенергії, що поставляється за демпінговими цінами.

"У ДТЕК справді було важке фінансове становище з ситуацією на ринку електроенергії, у зв'язку з тим, що був імпорт з досить низькими тарифами останнім часом. Тому це результат їх важкого фінансового стану у зв'язку з тим, що умови на ринку сильно змінилися, і змінились не в їхню сторону", - розповів Фурса.

Нагадаємо, раніше компанія "ДТЕК-Енерго" повідомила, що в рамках заходів щодо мінімізації негативних економічних наслідків кризи готується до реструктуризації фінансових зобов'язань перед кредиторами та власниками облігацій.

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