"ДТЭК-Энерго" готовит компромиссный вариант выплаты купона по облигациям и процентов по кредитам

Иллюстративное фото (dtek.com)

В компании убеждены, сегодня критически важно объединять усилия в борьбе с пандемией

"ДТЭК Энерго" в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу и готовит компромиссный вариант выплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В компании отмечают, что в связи с введением правительством с 25 марта чрезвычайной ситуации в стране, компания ДТЭК подготовила план кризисного реагирования, который включает меры по минимизации негативных экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса, для обеспечения работы предприятий, защиты здоровья сотрудников, сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго "Дмитрия Сахарука, компания должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина.

Кроме того, в связи с этим "ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение по введению standstill и реструктуризации долга в отношении выпуска еврооблигаций и обратилась к держателям еврооблигаций и банковского долга с просьбой поддержать компанию в этом сложном решении.

"Сегодня критически важно объединять усилия в борьбе с пандемией COVID-19", - подчеркнули в "ДТЭК Энерго".

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшее угольное предприятие "ДТЭК Энерго" вынуждено приостановить с 1 апреля на предприятиях "ДТЭК Добропольеуголь", шахте "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок из-за политики государства в энергетике и импорта тока из России и Беларуси.