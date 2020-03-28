Гендиректор "ДТЭК Энерго": реструктуризация - не дефолт, компания работает в штатном режиме

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По словам Дмитрия Сахарука, компания не планирует сокращений и увольнений

Компания "ДТЭК Энерго" уверена в достижении компромисса с держателями облигаций и банками о реструктуризации долга в условиях кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реструктуризация - это не дефолт, это вынужденное изменение порядка и сроков выплат кредиторам", - сказал Сахарук.

Гендиректор компании также подчеркнул, что "ДТЭК Энерго" продолжает в штатном режиме осуществлять деятельность по добыче угля и производству электроэнергии, обеспечивая потребителей Украины электроснабжением. Компания не планирует сокращений и увольнений, а зарплата сотрудникам продолжает выплачиваться в соответствии с действующим законодательством, отметил гендиректор.

Напомним, "ДТЭК Энерго" инициирует реструктуризацию выплат по облигациям и банковским кредитам, называя причиной международный экономический кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19, следствием чего стало резкое осложнение ситуации на мировых финансовых рынках и глубокое падение цен сырьевых товаров.

Как ранее писало РБК-Украина, "ДТЭК Энерго" в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса готовит компромиссный вариант выплат.