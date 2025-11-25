UA

Економіка

ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну, - Тімченко

Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (пресслужба ДТЕК)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК цілодобово веде роботу з відновлення пошкодженої чи зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури, а також працює над поставками енергії в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю американському виданню CNBC.

"Ми працюємо цілодобово, щоб відновити інфраструктуру та прискорити постачання енергії в Україну. Минулого тижня ми імпортували в регіон 100 млн кубометрів американського скрапленого природного газу", - розповів він.

Тімченко додав, що РФ використовує газ як зброю, і тому треба скорочувати поставки російського газу в Європу.

Очільник ДТЕК вважає, що американський зріджений газ може стати альтернативою російському ресурсу.

