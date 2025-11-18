ДТЕК Ахметова відкрив додатковий маршрут поставок американського LNG в Україну
Група ДТЕК через свою торгівельному компанію D.TRADING збільшує закупівлі скрапленого природного газу (СПГ) із США для підвищення енергетичної безпеки України та регіону Східної Європи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Групи.
17 листопада чергова партія газу з США прийшла в порт Литви. Це перше використання цього логістичного маршруту для ДТЕК.
Після проходження регазифікації ці об’єми будуть спрямовані в Україну, країни Балтії, Польщу та інші ринки Східної Європи.
Партія завантажена на борт судна "Gaslog Houston" у місті Плакмінс, штат Луїзіана - була вперше придбана ДТЕК на умовах FOB (франко-борт).
Компанія забезпечувала фрахтування та транспортування з Луїзіани до литовського терміналу в Клайпеді.
Судно "Gaslog Houston" доставило 160 000 кубічних метрів вантажу - що еквівалентно приблизно 100 мільйонам кубічних метрів природного газу або 1 ТВт-год енергії.
Компанія веде перемовини про імпорт додаткових партій американського СПГ в Європу - використовуючи як Північний коридор, так і південний Вертикальний газовий коридор, який починається в Греції та проходить через Болгарію, Румунію, Молдову в Україну.
"Американський СПГ є ключовим для української та європейської енергонезалежності. Ця крайня поставка стала результатом реалізації концепції нашого акціонера Ріната Ахметова, що ДТЕК - це енергетичний міст, який об’єднує американських виробників та регіон, що залишається занадто залежним від російського газу", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Він розповів, що через термінали на Балтійському морі та Середземному компанія працює з європейськими та американськими партнерами для розробки економічно вигідних маршрутів для доставки газу в Україну та сусідні країни.
ДТЕК підтримує зусилля Європейського Союзу повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року, використовуючи свій вплив в десятках країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. У грудні 2024 року компанія здійснила поставку 100 млн кубічних метрів в цей регіон через термінал Ревітусса в Греції.
"Прибуття цього вантажу американського LNG до Литви є наочним свідченням непохитної солідарності США з Україною та нашої спільної рішучості витіснити з Європи останню молекулу російського газу", - зазначив президент і генеральний директор LNG Allies (Асоціації USLNG) Фред Г. Гатчісон.
За його словами, завдяки розширенню державно-приватної співпраці у сферах фінансування, інфраструктури та довгострокових контрактів американський LNG й надалі відіграватиме вирішальну роль у зміцненні енергетичної безпеки Європи.
Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас розповів, що після жорстоких російських атак на енергетичну інфраструктуру України Литва відреагувала швидко - вантаж LNG уже прямує до України. Термінал у Клайпеді є одним із найзавантаженіших та найефективніших у Європі та водночас він дає можливість допомогти Україні.
"Через нього ми можемо забезпечити постачання газу та зміцнення енергетичної безпеки наших партнерів. Це конкретний приклад нашої солідарності та трансатлантичної співпраці. Разом ми шукаємо способи гарантувати надійні поставки газу до України цієї зими, максимально використовуючи наявну інфраструктуру Литви", - наголосив Жигімантас Вайчюнас.