ДТЕК хоче поставити в Україну додаткові партії скрапленого газу зі США, - Тімченко
ДТЕК веде перемовини з американськими компаніями щодо додаткових поставок скрапленого газу.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на сторінці в LinkedIn.
Він розповів, що поки він знаходиться у Вашингтоні для обговорення енергетичної безпеки, ДТЕК доставив американський скраплений газ у Литву, який взимку допоможе посилити енергобезпеку України.
"У найближчі місяці Україні знадобиться ще багато поставок, і ДТЕК вже веде перемовини з американськими виробниками щодо доставки нових партій LNG до Європи через Балтію та Середземномор'я", - наголосив Тімченко.
Очільник ДТЕК додав, що Сполучені Штати сьогодні є незамінним енергетичним партнером як для України, так і для Європи.
"Поки ми працюємо над тим, щоб покрити наші нагальні потреби цієї зими та прискорити відбудову енергосистеми в довгостроковій перспективі, цей союз лише міцнішатиме", - підкреслив Тімченко.
Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова імпортував партію американського скрапленого природного газу через Клайпедський термінал у Литві.