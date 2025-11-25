RU

Экономика

ДТЭК круглосуточно восстанавливает инфраструктуру и импортирует энергию в Украину, - Тимченко

Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК круглосуточно ведет работу по восстановлению поврежденной или разрушенной россиянами энергетической инфраструктуры, а также работает над поставками энергии в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому изданию CNBC.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы восстановить инфраструктуру и ускорить поставки энергии в Украину. На прошлой неделе мы импортировали в регион 100 млн кубометров американского сжиженного природного газа", - рассказал он.

Тимченко добавил, что РФ использует газ как оружие, и поэтому нужно сокращать поставки российского газа в Европу.

Глава ДТЭК считает, что американский сжиженный газ может стать альтернативой российскому ресурсу.

