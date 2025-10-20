UA

Економіка

ДТЕК став одним із найкращих роботодавців України: дані рейтингу

Фото: ДТЕК у рейтингу найкращих роботодавців України (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців в Україні серед компаній паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання NV "Топ-50 роботодавців України".

Зазначається, що ДТЕК визнано одним з найкращих роботодавців серед компаній паливно-енергетичного комплексу.

В рейтингу підкреслили, що він спирається не на оцінку маркетингових брендів, а саме на впровадження найкращих програм для персоналу.

Також наголошується, що компанії оцінювалися за чотирма факторами: підтримка ветеранів та їх родин, програми різноманітності та інклюзивності, підтримка працівників в часи кризи та розвиток талантів.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Також повідомлялося, що вугільні підприємства компанії ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів. Із них 86 - уперше після служби, а понад 40 - ветерани з інвалідністю.

Крім того, ДТЕК реалізував аудити доступності на 20 підприємствах для створення умов праці ветеранів з інвалідністю.

