ДТЕК реалізував аудити доступності на 20 підприємствах для створення умов праці ветеранів з інвалідністю

Вівторок 14 жовтня 2025 19:47
UA EN RU
ДТЕК реалізував аудити доступності на 20 підприємствах для створення умов праці ветеранів з інвалідністю
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК реалізувала 20 аудитів доступності на підприємствах, щоб створити умови праці для ветеранів з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю генерального директора ДТЕК Енерго з питань ветеранів Наталя Абрамова.

Вона розповіла, що з початку повномасштабної війни понад 5,5 тисяч працівників ДТЕК стали на захист України, майже тисяча вже завершила службу, і половина з них повернулася до роботи.

Компанія створює умови для повернення ветеранів, зокрема для ветеранів із інвалідністю: розроблено дорожню карту реінтеграції, що передбачає психологічну, юридичну та сімейну підтримку, програму страхування "Ветеран+", професійну переорієнтацію й автоматизований підбір посад.

"Ми як роботодавець прийняли рішення: робота має бути доступною для кожного нашого ветерана. Навіть у складному виробництві — на надземних поверхнях шахт, на ТЕС, заводах - ми маємо знайти шлях. Зміни в стані здоров’я не повинні перекреслювати професійне життя. Ветерани не просять героїзації — вони хочуть працювати, бути в колективі, бути потрібними. І ми зробимо все, щоб це стало можливим", - зазначила Наталя Абрамова.

За словами радниці гендиректора, аудит доступності загального робочого простору вже проведено на 20 підприємствах компанії: надземних поверхнях шахтах, ТЕС, машинобудівних заводах.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів.

