ДТЕК увійшов до переліку найкращих роботодавців для ветеранів
Компанія ДТЕК увійшла в перелік найкращих роботодавців для ветеранів та ветеранок в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг, який склало видання Forbes Ukraine.
Зазначається, що команда підтримки ветеранів в ДТЕК складається з HR-спеціалістів, помічників ветеранів, юристів, медиків та спеціалістів із соціальної політики.
ДТЕК проводить аудити своїх підприємств та розробив інструкції з адаптації ветеранів.
У компанії також діє інститут наставництва, де за допомогою менторів ветерани швидше адаптуються до цивільного життя.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.
Також повідомлялося, що вугільні підприємства компанії ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів. Із них 86 – уперше після служби, а понад 40 – ветерани з інвалідністю.