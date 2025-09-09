ua en ru
ДТЕК увійшов до переліку найкращих роботодавців для ветеранів

Вівторок 09 вересня 2025 18:15
ДТЕК увійшов до переліку найкращих роботодавців для ветеранів Фото: ДТЕК у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія ДТЕК увійшла в перелік найкращих роботодавців для ветеранів та ветеранок в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг, який склало видання Forbes Ukraine.

Зазначається, що команда підтримки ветеранів в ДТЕК складається з HR-спеціалістів, помічників ветеранів, юристів, медиків та спеціалістів із соціальної політики.

ДТЕК проводить аудити своїх підприємств та розробив інструкції з адаптації ветеранів.

У компанії також діє інститут наставництва, де за допомогою менторів ветерани швидше адаптуються до цивільного життя.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Також повідомлялося, що вугільні підприємства компанії ДТЕК працевлаштували понад 300 ветеранів. Із них 86 – уперше після служби, а понад 40 – ветерани з інвалідністю.

