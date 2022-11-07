У ДТЕК розповіли, коли можуть скасувати відключення світла у Києві

Він зазначив, що аварійні та планові відключення застосовуються через дефіцит електроенергії в центральному та північному регіонах.

Сахарук додав, що відключення триватимуть, доки не будуть відремонтовані лінії та енергетична інфраструктура для того, аби передавати електроенергію в Київ з інших регіонів України, або ж не будуть додані генеруючі потужності.

"Якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом... Давайте скажемо, протягом наступних двох тижнів", - сказав він.

Виконавчий директор також зауважив, що за таких частих відключень жителі намагаються зроботи усі свої хатні справи, коли з'являється світло. Тому про великий обсяг економії мова не йде.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві та ще семи областях України знову запровадили планові та аварійні відключення електроенергії.

До того ж, президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни можуть готувати нові масовані удари по українських енергооб'єктах, зокрема із застосуванням іранських балістичних ракет.

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