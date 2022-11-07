Планові та аварійні відключення. В "Укренерго" розповіли, де вимикатимуть світло сьогодні

У понеділок, 7 листопада, у Києві та ще семи областях України будуть вводити планові та аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Зазначається, що енергомережа ще не може відновити повноцінну роботу після обстрілів росіян, тому в частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури.

"Тому хочемо попередити українців ще раз - з 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав - це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів", - сказано у повідомленні.

Так, сьогодні діятимуть також екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Зокрема, екстрені відключення будуть діяти у Києві.

"Через зростання споживання в Києві, завтра 7 листопада НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Вони необхідні, щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - повідомляють у ДТЕК.

Графіки відключень можна знайти на сайтах обленерго: