В ДТЭК рассказали, когда могут отменить отключение света в Киеве

Он отметил, что аварийные и плановые отключения применяются из-за дефицита электроэнергии в центральном и северном регионах.

Сахарук добавил, что отключения будут продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и энергетическая инфраструктура для того, чтобы передавать электроэнергию в Киев из других регионов Украины, или же не будут добавлены генерирующие мощности.

"Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время... Давайте скажем, в течение двух недель", - сказал он.

Исполнительный директор также отметил, что при таких частых отключениях жители пытаются сделать все свои домашние дела, когда появляется свет. Поэтому о большом объеме экономии речь не идет.

Напомним, что сегодня в Киеве и еще семи областях Украины снова ввели плановые и аварийные отключения электроэнергии.

К тому же президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут готовить новые массированные удары по украинским энергообъектам, в том числе с применением иранских баллистических ракет.

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