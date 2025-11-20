В ДТЕК пояснили велику кількість відключень світла 20 листопада

Зокрема в компанії зазначили, що під час російського масованого ракетно-дронового теракту 19 листопада під ударом була низка українських регіонів. Пошкоджено не тільки об'єкти генерації, але й об'єкти передачі електроенергії - трансформатори, підстанції тощо.

Через російські теракти ще з початку листопада усі підконтрольні Україні АЕС знизили генерацію. А після 19 листопада вони втратили частину зовнішнього підключення. Водночас через похолодання зросло споживання електроенергії, що створило додатковий тиск на енергомережу.

Енергетики, зазначили в ДТЕК, працюють без перерви, намагаючись відновити пошкодження, але кожна атака РФ додає проблем. Саме тому така велика кількість відключень 20 листопада.