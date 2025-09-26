UA

ДТЕК повернув світло на Одещині після атаки дронами

Фото: енергетики повернули світло на Одещині після атаки дронами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло жителям Одеської області. Їх домівки були без електроенергії після атаки дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, в ніч з 25 на 26 вересня Одещина зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої залишилися без світла оселі 32 тисяч родин.   

"Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл військового командування та рятувальників. До ранку вони заживили всіх клієнтів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабного вторгнення енергетики Одещини повертали світло майже двом мільйонам родин, чиї домівки знеструмлювались після обстрілів.

Раніше у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло жителям Київської області, чиї домівки були без електроенергії внаслідок масованої атаки дронами.

Додамо, що у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

