ДТЕК повернув світло на Одещині після атаки дронами

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло жителям Одеської області. Їх домівки були без електроенергії після атаки дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Так, в ніч з 25 на 26 вересня Одещина зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої залишилися без світла оселі 32 тисяч родин.
"Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл військового командування та рятувальників. До ранку вони заживили всіх клієнтів", - йдеться в ньому.
Зазначається, що загалом з початку повномасштабного вторгнення енергетики Одещини повертали світло майже двом мільйонам родин, чиї домівки знеструмлювались після обстрілів.
Раніше у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло жителям Київської області, чиї домівки були без електроенергії внаслідок масованої атаки дронами.
Додамо, що у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.