ДТЭК вернул свет в Одесской области после атаки дронами

Энергетики компании ДТЭК вернули свет жителям Одесской области. Их дома были без электроэнергии после атаки дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Так, в ночь с 25 на 26 сентября Одесская область подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой остались без света дома 32 тысяч семей.
"Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение военного командования и спасателей. К утру они запитали всех клиентов", - говорится в нем.
Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения энергетики Одесской области возвращали свет почти двум миллионам семей, чьи дома обесточивались после обстрелов.
Ранее в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были без электроэнергии в результате массированной атаки дронами.
Добавим, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.