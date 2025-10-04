ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин Одещини після стихійного лиха

Злива в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі почалась злива. У місті менш ніж за добу випала 1,5-місячна норма опадів. Станом на вечір 1 жовтня було відомо про 10 загиблих в Одесі внаслідок потопу через зливу.

Через негоду в містіі була скликана комісія ТЕБ та НС. Вона визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою затоплення в Одесі в разі сильних злив.