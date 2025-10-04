ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей Одесской области после стихийного бедствия

Так, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" устранили все основные повреждения на энергетических объектах после подтопления из-за ливня 30 сентября.

"Это позволило вернули свет для 160 тысяч семей в 274 населенных пунктах", - говорится в нем.

Отмечается, что 4 октября также ожидается дождь и штормовые порывы ветра, поэтому ремонтные бригады продолжат работать в усиленном режиме.