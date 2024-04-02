У ДТЕК показали, як зсередини виглядає одна з ТЕС після масштабних атак росіян

Нещодавно російські війська завдали масштабних ударів по енергооб'єктах України, внаслідок чого пошкоджені декілька теплоелектростанцій. У ДТЕК показали, як зсередини виглядає одна з ТЕС після ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня. 80% генеруючих потужностей компанії втрачено", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у ДТЕК, внаслідок ворожих атак 5 з 6 теплоелектростанцій серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка.
Нагадаємо, 22 березня російські військові обстріляли ракетами Україну та завдали масштабної шкоди об'єктам енергетики.
Зокрема, агресор зруйнував Зміївську ТЕС - одну з найбільших у Харківській області. Також росіяни пошкодили Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.
В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь період війни.
Окрім того, російські окупанти в ніч на 29 березня знову атакували три теплоелектростанції в Україні.
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