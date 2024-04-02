В ДТЭК показали, как изнутри выглядит одна из ТЭС после масштабных атак россиян

"Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак врага 22 и 29 марта. 80% генерирующих мощностей компании потеряны", - говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, в результате вражеских атак 5 из 6 теплоэлектростанций серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая.

Масштабные атаки РФ на энергетику Украины

Напомним, 22 марта российские военные обстреляли ракетами Украину и нанесли масштабный ущерб объектам энергетики.

В частности, агрессор разрушил Змиевскую ТЭС - одну из крупнейших в Харьковской области. Также россияне повредили Днепровскую ГЭС в Запорожье.

В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за весь период войны.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 29 марта снова атаковали три теплоэлектростанции в Украине.