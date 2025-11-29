ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК получил золото от Effie за кампанию "Свет держится"

Украина, Суббота 29 ноября 2025 15:30
UA EN RU
ДТЭК получил золото от Effie за кампанию "Свет держится" Фото: ДТЭК получил золото от Effie за кампанию "Свет держится" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК получила золотую награду Effie за кампанию "Свет держится", в которую были вовлечены самые известные бренды Украины.

Поо это сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, ДТЭК получил награду за кампанию "Свет держится", где компания объединила украинские бренды, чтобы показать, как все они работают в условиях постоянных обстрелов.

Отмечается, что Effie Awards - это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере - эффективность.

Ранее 10 работников ДТЭК Рината Ахметова получили государственную награду от Президента Владимира Зеленского за восстановление после обстрелов.

Добавим, что недавно трое энергетиков компании ДТЭК получили награды от главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко за возвращение света после вражеских обстрелов.

