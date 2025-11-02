ДТЕК отримав три нагороди за комунікаційні кампанії

Компанія ДТЕК отримала три нагороди за комунікаційні кампанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення MMR .

Зазначається, що ДТЕК отримав нагороди в трьох номінаціях: "Найкраща PR-кампанія", "Найкраща диджитал-комунікація" та "Вибір редакції".

Зокрема була відзначена кампанія до 20-річчя ДТЕК "Світло тримається на тих, хто…", маскот "Рейвлик" та кампанія "Майбутнє буде світлим. За нього треба боротися".