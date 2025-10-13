Працівників ДТЕК було відзначено грамотами Ради за внесок в розвиток вугільної промисловості

Семеро працівників компанії ДТЕК отримали грамоти Верховної Ради України за внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Сім співробітників ДТЕК Енерго отримали державні нагороди - грамоти Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Нагородження відбулося 9 жовтня у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг", - йдеться в ньому.

Зазначається, що грамотами Верховної Ради України були нагороджені: Віталій Тутов, Леонід Триколич, Надія Салабай, Людмила Клємєнтьєва, Віктор Вершина, Юрій Куліух та Максим Руденко.

"ДТЕК Енерго щиро вітає шахтарів та машинобудівників із заслуженими відзнаками. Ваша самовідданість, сила та професіоналізм - це надійна основа енергетичної стійкості України й запорука того, що в наших домівках буде світло і тепло", - наголосили в ДТЕК.