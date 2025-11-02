ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ДТЭК получил три награды за коммуникационные кампании

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 12:32
UA EN RU
ДТЭК получил три награды за коммуникационные кампании Фото: ДТЭК получил три награды за коммуникационные кампании (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК получила три награды за коммуникационные кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение MMR.

Отмечается, что ДТЭК получил награды в трех номинациях: "Лучшая PR-кампания", "Лучшая диджитал-коммуникация" и "Выбор редакции".

В частности была отмечена кампания к 20-летию ДТЭК "Свет держится на тех, кто...", маскот "Рейвлик" и кампания "Будущее будет светлым. За него надо бороться".

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил международную награду SABRE Awards за кампанию "Битва за свет".

Ранее семеро работников ДТЭК Рината Ахметова получили грамоты Верховной Рады Украины за вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН