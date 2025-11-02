ДТЭК получил три награды за коммуникационные кампании

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение MMR .

Отмечается, что ДТЭК получил награды в трех номинациях: "Лучшая PR-кампания", "Лучшая диджитал-коммуникация" и "Выбор редакции".

В частности была отмечена кампания к 20-летию ДТЭК "Свет держится на тех, кто...", маскот "Рейвлик" и кампания "Будущее будет светлым. За него надо бороться".