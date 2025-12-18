ДТЕК отримав нагороду за програму підтримки ветеранів

Зазначається, що ДТЕК отримав нагороду в номінації "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" за проєкт "ПроВетеран".

В рамках цієї програми підтримки збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.

Окрім того, ДТЕК створює інклюзивні робочі місця та адаптує їх для ветеранів з інвалідністю, щоб у працівників були рівні можливості.

Також компанія отримала нагороду в номінації "Культурний код компанії" за проєкт "Код Енергії. Люди ДТЕК".