ДТЕК переміг в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації "Реінтеграція ветеранів та ветеранок"

Україна, Субота 22 листопада 2025 17:50
ДТЕК переміг в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації "Реінтеграція ветеранів та ветеранок"
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК перемогла в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації "Реінтеграція ветеранів та ветеранок".

Як пише РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні HR PRO AWARDS.

"Переможцем у номінації “Реінтеграція ветеранів і ветеранок” стає "Група ДТЕК" з проєктом "ПроВетеран". Це корпоративна програма комплексної підтримки мобілізованих працівників та ветеранів, створена з урахуванням їхніх запитів та зворотного зв’язку", - йдеться в ньому.

Ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити гідну підтримку під час служби та комфортну реінтеграцію в професійне життя після повернення

Компанія ДТЕК також був відзначена в ще двох номінаціях. Компанія перемогла в номінації "Навчання та розвиток" з проєктом "Енергія лідерства: системний підхід до навчання та розвитку в ДТЕК".

Також MODUS X, що входить в групу ДТЕК, переміг в номінації "Залучення талантів".

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в топ рейтингу найбільших платників податків серед приватних компаній.

Зокрема, ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором серед українських компаній під час повномасштабної війни.

