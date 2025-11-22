ДТЕК переміг в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації "Реінтеграція ветеранів та ветеранок"
Компанія ДТЕК перемогла в конкурсі HR PRO AWARDS в номінації "Реінтеграція ветеранів та ветеранок".
Як пише РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні HR PRO AWARDS.
"Переможцем у номінації “Реінтеграція ветеранів і ветеранок” стає "Група ДТЕК" з проєктом "ПроВетеран". Це корпоративна програма комплексної підтримки мобілізованих працівників та ветеранів, створена з урахуванням їхніх запитів та зворотного зв’язку", - йдеться в ньому.
Ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити гідну підтримку під час служби та комфортну реінтеграцію в професійне життя після повернення
Компанія ДТЕК також був відзначена в ще двох номінаціях. Компанія перемогла в номінації "Навчання та розвиток" з проєктом "Енергія лідерства: системний підхід до навчання та розвитку в ДТЕК".
Також MODUS X, що входить в групу ДТЕК, переміг в номінації "Залучення талантів".
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в топ рейтингу найбільших платників податків серед приватних компаній.
Зокрема, ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором серед українських компаній під час повномасштабної війни.