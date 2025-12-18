ДТЭК получил награду за программу поддержки ветеранов

Отмечается, что ДТЭК получил награду в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни" за проект "ПроВетеран".

В рамках этой программы поддержки увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Кроме того, ДТЭК создает инклюзивные рабочие места и адаптирует их для ветеранов с инвалидностью, чтобы у работников были равные возможности.

Также компания получила награду в номинации "Культурный код компании" за проект "Код Энергии. Люди ДТЭК".