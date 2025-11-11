ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

ДТЕК отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні

Вівторок 11 листопада 2025 11:29
UA EN RU
ДТЕК отримав дві нагороди на міжнародній премії AMEC Awards у Лондоні Фото: кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики удостоєно премій у Лондоні (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Комунікаційна кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики отримала золото та срібло на AMEC Awards 2025 у Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Комунікаційна кампанія ДТЕК про стійкість української енергетики отримала золото у номінації "Best Crisis Communications Measurement & Reporting" та срібло у "Best Use of Measurement for a Single Event or Campaign” на AMEC Awards 2025", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було відзначено інсталяцію "Битва за світло". В її основі - 40-тонний трансформатор ТЕС ДТЕК, знищений російськими обстрілами. Інсталяція була встановлена восени 2024 року на Контрактовій площі Києва.

У квітні 2025 інсталяція була меморалізована в експозиції Музею війни, поблизу постаменту Батьківщина-Мати.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова отримав три нагороди від MMR за комунікаційні кампанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Лондон Рінат Ахметов Електроенергія
Новини
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа