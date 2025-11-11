ua en ru
ДТЭК получил две награды на международной премии AMEC Awards в Лондоне

Вторник 11 ноября 2025 11:29
ДТЭК получил две награды на международной премии AMEC Awards в Лондоне Фото: кампания ДТЭК об устойчивости украинской энергетики удостоена премий в Лондоне (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Коммуникационная кампания ДТЭК об устойчивости украинской энергетики получила золото и серебро на AMEC Awards 2025 в Лондоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Коммуникационная кампания ДТЭК об устойчивости украинской энергетики получила золото в номинации "Best Crisis Communications Measurement & Reporting" и серебро в "Best Use of Measurement for Single Event or Campaign" на AMEC Awards 2025", - говорится в сообщении.

В частности, была отмечена инсталляция "Битва за свет". В ее основе - 40-тонный трансформатор ТЭС ДТЭК, уничтоженный российскими обстрелами. Инсталляция была установлена ​​осенью 2024 на Контрактовой площади Киева.

В апреле 2025 года инсталляция была мемориализирована в экспозиции Музея войны, вблизи постамента Батькивщина-Мати.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова получил три награды от MMR за коммуникационные кампании.

