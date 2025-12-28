До кінця доби опалення з'явиться у всіх будинках Києва

До кінця доби 28 грудня опалення з'явиться у всіх будинках Києва, у більшості вже повернули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.

За його словами, у більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди.

Віцепрем'єр зазначив що це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю.