До кінця доби опалення з'явиться у всіх будинках Києва
До кінця доби 28 грудня опалення з'явиться у всіх будинках Києва, у більшості вже повернули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.
За його словами, у більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди.
Віцепрем'єр зазначив що це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю.
Обстріл Києва
Нагадаємо, вночі та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Найбільше постраждали Київ та Київська область.
Як повідомили у Міністерстві енергетики, під обстріли потрапили об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.
Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації.
Окрім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".