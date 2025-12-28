ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

До кінця доби опалення з'явиться у всіх будинках Києва

Київ, Неділя 28 грудня 2025 12:15
UA EN RU
До кінця доби опалення з'явиться у всіх будинках Києва Фото: до кінця доби опалення з'явиться у всіх будинках Києва (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

До кінця доби 28 грудня опалення з'явиться у всіх будинках Києва, у більшості вже повернули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.

За його словами, у більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють - роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди.

Віцепрем'єр зазначив що це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю.

Обстріл Києва

Нагадаємо, вночі та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Найбільше постраждали Київ та Київська область.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, під обстріли потрапили об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації.

Окрім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Новини
Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях
Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну