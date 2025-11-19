ДТЭК хочет поставить в Украину дополнительные партии сжиженного газа из США, - Тимченко

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на странице в LinkedIn.

Он рассказал, что пока находится в Вашингтоне для обсуждения энергетической безопасности, ДТЭК доставил американский сжиженный газ в Литву, который зимой поможет усилить энергобезопасность Украины.

"В ближайшие месяцы Украине понадобится еще много поставок, и ДТЭК уже ведет переговоры с американскими производителями по доставке новых партий LNG в Европу через Балтию и Средиземноморье", - подчеркнул Тимченко.

Глава ДТЭК добавил, что Соединенные Штаты сегодня - незаменимый энергетический партнер как для Украины, так и для Европы.

"Пока мы работаем над тем, чтобы покрыть наши неотложные потребности этой зимой и ускорить восстановление энергосистемы в долгосрочной перспективе, этот союз будет только крепнуть", - подчеркнул Тимченко.