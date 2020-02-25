ДТЭК готов предоставить государству свою помощь и экспертизу в трансформации угольной отрасли, в частности, в запуске пилотного проекта по трансформации одного из угольных регионов, технического аудита шахт и определения их экономического потенциала. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли при участии президента Украины.

"Мы готовы сделать в Большом Доброполье пилотный проект по угольной трансформации с привлечением нашего финансирования и экспертизы. Провести социологию и демографию, чтобы понять, какой потенциал несет регион. Мы готовы взять на себя инициативу и сделать этот проект примером для других регионов Украины в формировании подобной стратегии", - сказал Тимченко.

По словам Тимченко, в компании выразили готовность сотрудничать вместе с иностранными партнерами по созданию Международного центра социальной трансформации угольных регионов.

Кроме того, ДТЭК готов предоставить помощь своих специалистов для проведения совместного с Министерством энергетики и охраны окружающей среды аудита по определению потенциала шахт.

"Мы этот путь проходили. У ДТЭК одна из лучших технических экспертиз по работе в горно-добывающей отрасли", - добавил генеральный директор ДТЭК.

Он также отметил, что социальные вопросы являются важной составляющей трансформации угольной отрасли. В этом контексте Тимченко подчеркнул важность создания совместно с зарубежными партнерами Международного центра социальной трансформации для угольных регионов.

Тимченко убежден, центр необходим для того, чтобы сформировать группу специалистов, наработать практики и поучится у тех, кто проходил такие огромные трансформации в других странах.

"Украине нужен такой институт, потому что пример социальных трансформаций регионов будет необходим угольных областям, и особенно, когда мы будем интегрировать Донбасс", - считает Максим Тимченко, добавив, что для успешного функционирования угольной отрасли правительству необходимо в краткосрочной перспективе пересмотреть и обеспечить выполнение прогнозного баланса электроэнергии на 2020 год в части тепловой генерации и украинского угля.

"Кроме того, максимально увеличить объем экспорта электроэнергии из Украины, запретить демпинговый импорт электроэнергии, а также отменить нерыночные ограничения цены электроэнергии на оптовом рынке. Я убежден, что все проблемы угольной отрасли можно решить, если в тесной связке будут работать государство, частный бизнес и общество", - подытожил Тимченко.

Как писало РБК-Украина, в Украине создадут координационный центр по трансформации угольной отрасли. По словам президента, возглавит новый координационный центр вице-премьер-министр Денис Шмигаль.

Ранее ДТЭК во время Всемирного экономического форума в Давосе инициировал обсуждение "Европейского зеленого договора". В компании отмечают, что "Европейский зеленый договор" (Green Deal), который было принято Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды.