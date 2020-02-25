Процедура недропользования станет прозрачной и понятной для инвесторов, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (facebook.com)

Гончарук пообещал находиться в диалоге с инвесторами

Правительство готовит новые правила недропользования, которые станут более либеральными. Об этом во время Украинского энергетического форума сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

"Мы планируем упростить процедуру недропользования, либерализовать правила, создать ІТ-сервисы и возвращать в государственную собственность так называемые "спящие лицензии". Также будут развиваться онлайн-аукционы, которые доказали свою эффективность. Кроме того, мы построим эффективные энергетические рынки", - сказал премьер-министр.

Относительно "зеленого тарифа", по его словам, поиск оптимального решения еще продолжается.

"Мы будем находиться в диалоге с инвестором, будем открытыми и предсказуемыми, будем отвечать за свои слова. Мы не являемся сторонниками пересмотра правил задним числом. Нужно искать модели и решения, которые приведут к росту рынка, устойчивого развития и успешной энергетики", - добавил Гончарук.

Вместе с тем, отечественные инвесторы отмечают, что популизм в энергетике является очень опасным, и государство должно придерживаться своих обязательств, а обещания должны быть подкреплены расчетами, анализом, конкретными цифрами.

Так, генеральный директор крупнейшего в Украине частного инвестора в энергетическую отрасль ДТЭК Максим Тимченко выразил убеждение, что за будущее несет ответственность не только государство, но и корпоративный сектор.

"Например, углеродная нейтральность требует больших инвестиций. Переход на 75% зеленой генерации к 2050 году, предусмотренный правительством, возможен, если инвестировать в эту отрасль не менее 4 млрд евро в год. Чтобы это стало реальностью, нужно доверие инвесторов к государству и четкие правила. Я приветствую либерализацию рынка, но с момента его запуска в прошлом году существует уже столько ограничений, что это уже недоринок. Мы говорим об энергонезависимости, но в одностороннем порядке открываем импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Я считаю, что декларации должны совпадать с действительностью", - отметил он.

Как писало РБК-Украина, ранее ДТЭК во время Всемирного экономического форума в Давосе инициировал обсуждение "Европейского зеленого договора". В компании отмечают, что "Европейский зеленый договор" (Green Deal), который было принято Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды.