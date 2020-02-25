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Процедура недропользования станет прозрачной и понятной для инвесторов, - Гончарук

Новости » Энергетика     25.02.2020 - 14:25
Процедура недропользования станет прозрачной и понятной для инвесторов, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (facebook.com)

Гончарук пообещал находиться в диалоге с инвесторами

Правительство готовит новые правила недропользования, которые станут более либеральными. Об этом во время Украинского энергетического форума сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

"Мы планируем упростить процедуру недропользования, либерализовать правила, создать ІТ-сервисы и возвращать в государственную собственность так называемые "спящие лицензии". Также будут развиваться онлайн-аукционы, которые доказали свою эффективность. Кроме того, мы построим эффективные энергетические рынки", - сказал премьер-министр.

Относительно "зеленого тарифа", по его словам, поиск оптимального решения еще продолжается.

"Мы будем находиться в диалоге с инвестором, будем открытыми и предсказуемыми, будем отвечать за свои слова. Мы не являемся сторонниками пересмотра правил задним числом. Нужно искать модели и решения, которые приведут к росту рынка, устойчивого развития и успешной энергетики", - добавил Гончарук.

Вместе с тем, отечественные инвесторы отмечают, что популизм в энергетике является очень опасным, и государство должно придерживаться своих обязательств, а обещания должны быть подкреплены расчетами, анализом, конкретными цифрами.

Так, генеральный директор крупнейшего в Украине частного инвестора в энергетическую отрасль ДТЭК Максим Тимченко выразил убеждение, что за будущее несет ответственность не только государство, но и корпоративный сектор.

Процедура недропользования станет прозрачной и понятной для инвесторов, - Гончарук

"Например, углеродная нейтральность требует больших инвестиций. Переход на 75% зеленой генерации к 2050 году, предусмотренный правительством, возможен, если инвестировать в эту отрасль не менее 4 млрд евро в год. Чтобы это стало реальностью, нужно доверие инвесторов к государству и четкие правила. Я приветствую либерализацию рынка, но с момента его запуска в прошлом году существует уже столько ограничений, что это уже недоринок. Мы говорим об энергонезависимости, но в одностороннем порядке открываем импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Я считаю, что декларации должны совпадать с действительностью", - отметил он.

Процедура недропользования станет прозрачной и понятной для инвесторов, - Гончарук

Как писало РБК-Украина, ранее ДТЭК во время Всемирного экономического форума в Давосе инициировал обсуждение "Европейского зеленого договора". В компании отмечают, что "Европейский зеленый договор" (Green Deal), который было принято Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды.

Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда Кабмин против ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов, - Гончарук
Новости Украины ДТЭКэнергетиказеленый тарифАлексей Гончарук
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