ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ДТЭК инициировал обсуждение "Европейского зеленого договора" на форуме в Давосе

Новости » Энергетика     22.01.2020 - 12:01
ДТЭК инициировал обсуждение "Европейского зеленого договора" на форуме в Давосе
Иллюстративное фото (weforum org)

ДТЭК в Давосе проводит круглый стол в поддержку "Европейского зеленого договора"

В среду, 23 января, во время Всемирного экономического форума в Давосе компания ДТЭК проведет круглый стол на тему Европейского "зеленого договора". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В компании отмечают, что "Европейский зеленый договор" (Green Deal), который был принят Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды. Одно из приоритетных заданий этого договора – достижение углеродной нейтральности до 2050 года.

"Сегодня об Украине много говорят в мире. Мы хотим и можем рассказать миру свои истории успехов, которые построены на европейских ценностях и являются примерами ответственного ведения бизнеса. Цель нашего круглого стола – с европейскими партнерами обсудить вклад и возможности энергореформы Украины для синхронизации с Green Dea", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В компании уверены, что Украина через увеличение в энергобалансе части возобновляемой энергии для замещения других генерирующих мощностей, развитие ответственного потребления и построение клиентоориентированной энергетики может сделать существенный вклад в достижение целей Green Deal.

В пресс-службе также добавили, что ДТЭК стал единственной энергетической компанией, которая представляет украинский бизнес-сектор на форуме.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, 21 января. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году станет юбилейной и соберет порядка 50 лидеров со всех стран.

Как писало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Форум в Давосе 2020: главное Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ
Новости Украины ДТЭКэнергетикаДавос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь