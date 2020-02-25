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В Украине создадут координационный центр по трансформации угольной отрасли

Новости » Политика     25.02.2020 - 16:23
В Украине создадут координационный центр по трансформации угольной отрасли
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com/Денис Шмигаль)

Возглавит центр вице-премьер-министр Денис Шмигаль

Кабинет министров должен создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, возглавит новый координационный центр вице-премьер-министр Денис Шмигаль.

"Кабмин должен создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмигалем. Задача профильному министерству определиться, каким должен быть энергетический баланс Украины и какова в нем доля тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля на украинские ТЭС", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время в Украине появится государственный комитет по угольной промышленности. Новый комитет будет заниматься вопросами угольной промышленности.

Также сообщалось, что Зеленский дал два месяца на закрытие долгов по заработным платам перед шахтерами. Он также предложил не выплачивать зарплату правительству, если погашение долгов перед горняками будет просрочено.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украиныуголовное дело
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