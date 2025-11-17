ДТЕК дав графіки відключень світла для Києва на 18 листопада

У Києві завтра, 18 листопада, побутовим споживачам відключатимуть світло за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, світло планують відключати так:
Фото: графік відключень світла в Києві на 18 листопада (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали, що у вівторок, 18 листопада, у більшості областей України для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 4 черг.
Також 18 листопада енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Графіки відключень світла необхідні, оскільки російські окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Через атаки росіян рівень генерації електроенергії в Україні недостатній, щоб покрити всі потреби.