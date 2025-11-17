ДТЭК дал графики отключений света для Киева на 18 ноября

Отключения света в Украине

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1,5 до 4 очередей.

Также 18 ноября энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключений света необходимы, поскольку российские оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за атак россиян уровень генерации электроэнергии в Украине недостаточен, чтобы покрыть все потребности.